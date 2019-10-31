Чистая прибыль компании «Росгосстрах» за девять месяцев 2019 года по ОСБУ составила 7,3 млрд рублей. Это на 35% больше аналогичного показателя прошлого года (5,4 млрд рублей), сообщает пресс-служба страховщика.

Темпы роста сборов страховой премии за указанный период составили почти 130% к аналогичному показателю прошлого года. Договоры прямого страхования с января по сентябрь принесли «Росгосстраху» 56,7 млрд рублей, объем премии по принятому перестрахованию увеличился на 68% и достиг 1,7 млрд рублей.

«Наиболее значимый вклад в обеспечение высоких темпов роста внесли личные виды страхования (включая добровольное медицинское страхование), объем премий по которым увеличился на 225% и превысил 17,3 млрд рублей, а также обязательное страхование автогражданской ответственности — премии по ОСАГО за три квартала выросли на 13% в сравнении с аналогичным прошлогодним показателем и достигли 16,6 млрд рублей», — говорится в релизе компании.

Общая сумма выплат страхового возмещения за девять месяцев текущего года составила 25 млрд рублей, что на 19% ниже показателя за три квартала прошлого года. Основное сокращение выплат приходится на ОСАГО (снижение на 32%), что является следствием оздоровления портфеля «автогражданки» в «Росгосстрахе» за последние два года.