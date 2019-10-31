Количество автомобилей, купленных в кредит, по итогам III квартала 2019 года составило 259,2 тыс., что на 19,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). По сравнению с предыдущим кварталом текущего года в III квартале рост количества выданных автокредитов составил 6,1%.

Наибольшее количество выданных автокредитов в регионах РФ было отмечено в Москве (19,3 тыс.), Московской области (15,8 тыс.), Санкт-Петербурге (15,4 тыс.), а также республиках Татарстан (13,5 тыс.) и Башкортостан (11,7 тыс.).

Самый высокий рост выдачи автокредитов был зафиксирован в Кемеровской (плюс 87,4%), Кировской (плюс 44,4%) и Волгоградской (плюс 39,3%) областях, Чувашской Республике (плюс 37,8%), а также в Тульской области (плюс 35,8%). В Москве и Санкт-Петербурге выдача автокредитов выросла на 14,1% и 14,2% соответственно. Единственным регионом из топ-30, в котором в III квартале 2019 года снизилось количество выданных автокредитов, оказалась Тюменская область без ХМАО и ЯНАО.