В Сбербанке объяснили сокращение штата сотрудников по итогам девяти месяцев 2019 года во многом продажей турецкого Denizbank.



«По поводу сокращения численности сотрудников — 16 тысяч — я хотела бы подчеркнуть, что более 14 тысяч сотрудников выбыло из группы вместе с Denizbank, это численность Denizbank», — пояснила журналистам представитель Сбербанка.

Ранее Сбербанк опубликовал отчет по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Из отчета следует, что с начала 2019 года крупнейший госбанк сократил штат своих сотрудников на 16 134 человека. При этом за III квартал было сокращено 14 108 сотрудников.

Как говорится в документе, фактическая численность сотрудников группы на 30 сентября 2019 года составила 277 618 человек. На 31 декабря 2018 года она составляла 293 752 человека.