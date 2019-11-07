Укрепление рубля и рост цен на нефть стали основными факторами отклонения инфляции от цели и прогноза Банка России, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

«Наша задача — обеспечивать инфляцию около 4% и, если есть отклонения, объяснять, почему эти отклонения произошли, объяснять меры, с помощью которых мы стремимся вернуть инфляцию к 4%. Действительно важно, что и бизнес ориентируется уже на эти прогнозы и корректирует ожидания», — сказала Набиуллина.

«В связи с чем произошли изменения? Действительно инфляция к концу года будет ниже, чем мы прогнозировали раньше. Если сказать коротко, то мы ожидали действия проинфляционных факторов, они не случились, но произошли дезинфляционные явления», — пояснила глава ЦБ.

В ЦБ видят потенциал для снижения ключевой ставки Об этом в Госдуме сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Среди проинфляционных факторов она перечислила быстрое восстановление цен на нефть, которые в начале текущего года упали почти на 40%, и укрепление рубля. «Хотя влияние цен на нефть ограничено на курс, но оно тем не менее есть... Поэтому мы ждали, что это может повлиять определенным образом на курс, но цены на нефть достаточно быстро вернулись, было в целом укрепление рубля в этом году, а укрепление рубля — это дезинфляционный фактор», — отметила Набиуллина.

Вместе с тем она напомнила, что произошли структурные изменения на рынке продовольствия, где выросло предложение со стороны производителей, а также некоторая неопределенность бюджетных расходов. Эти факторы также повлияли на динамику инфляции.

«Инфляция у нас волатильна в отличие от многих других стран, которые влияют на колебания инфляции. Здесь мы должны вместе с правительством работать, чтобы такие немонетарные факторы колебаний цен снизить», — резюмировала глава ЦБ.