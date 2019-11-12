Председателем совета директоров СК «Росгосстрах» избран глава финансовой группы «Открытие» Михаил Задорнов. Соответствующее решение было принято на заседании совета директоров страховой компании, сообщает пресс-служба страховщика.

Обновленный совет директоров был избран на внеочередном собрании акционеров страховщика в конце октября. В его состав вместо покинувшего компанию летом этого года Николауса Фрая был включен гендиректор «Росгосстраха» Геннадий Гальперин.

Кроме того, в совет директоров были переизбраны:

президент — председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов,

директор департамента анализа розничных рисков банка «Открытие» Оксана Старосельская,

вице-президент банка «Открытие» Эльмира Мамлеева,

член правления банка «Открытие» Вениамин Полянцев,

главный аудитор Банка России Валерий Горегляд,

бывший президент Российской национальной перестраховочной компании Николай Галушин,

бывший вице-президент по СНГ Allianz SE Олег Пятаков,

председатель комитета по страхованию жизни Всероссийского союза страховщиков Максим Чернин.

Михаил Задорнов возглавляет совет директоров старейшей страховой компании страны с ноября 2017 года. Под его руководством разработана стратегия развития «Росгосстраха» до 2021 года. «Сотрудники и агенты компании «Росгосстрах» должны обеспечить не просто рост сборов, но именно настоящий рывок и заложить основы успешной работы в 2020 и 2021 годы, чтобы обеспечить достижение амбициозных целей, которые поставлены в «Стратегии-2021», — говорится в комментарии Задорнова.

Согласно данным по ОСБУ, чистая прибыль компании за девять месяцев 2019 года составила 7,3 млрд рублей, что на 35% больше аналогичного показателя прошлого года.