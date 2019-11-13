Для российского рынка страхования, не относящегося к страхованию жизни, характерны высокие страновые и отраслевые риски. Об этом говорится в тематическом обзоре рейтингового агентства S&P Global Ratings.

«Позитивное влияние на показатели сектора оказывают высокие, хотя и снижающиеся, показатели прибыльности и повышение качества регулирования. Вместе с тем мы отмечаем давление, связанное со сложными условиями ведения операционной деятельности в России и слабыми перспективами экономического роста. Как следствие, мы прогнозируем низкие темпы роста страховой премии в 2019—2020 годах», — говорится в аналитическом материале.

Темпы роста страховой премии в страховании, не относящемся к сегменту «жизнь», будут невысокими вследствие слабых перспектив экономического роста и усиления конкуренции между страховыми компаниями, что обусловит давление на тарифы на услуги страхования, прогнозируют в агентстве. Там ожидают, что в сегменте автострахования перспективы роста будут ограничены главным образом в связи с постепенной либерализацией законодательства, регулирующего обязательное страхование автогражданской ответственности, усилением конкуренции, низким уровнем располагаемых доходов и более значительным использованием франшизы в продуктах каско.

Несмотря на не столь благоприятные перспективы роста, деятельность российских компаний из рассматриваемого сегмента страхового рынка (страхование, не относящееся к сегменту страхования жизни), остается прибыльной, указывают в S&P. «Однако показатели прибыльности страховых компаний снижаются. Комбинированный коэффициент, рассчитанный для этих компаний, вероятнее всего, будет ниже 98% в 2019—2020 годах, и мы ожидаем, что коэффициент рентабельности собственного капитала составит более 13% в 2019—2020 годах. По нашему мнению, доходность инвестиций страховых компаний снизится по сравнению с пиковым уровнем, отмечавшимся в 2015—2016 годах. Мы также полагаем, что высокие страновые риски, характерные для Российской Федерации, обуславливают сложные условия ведения операционной деятельности для страховых компаний», — пишут аналитики.



«Несмотря на прогнозируемый рост реального ВВП в среднем на уровне 1,3% в год в 2019 году, мы оцениваем такие темпы роста как недостаточные для обеспечения значительного развития сектора страхования (иного, чем страхование жизни), поскольку эти показатели связаны. По нашему мнению, помимо проблем, связанных с неблагоприятным инвестиционным климатом в России и негативными демографическими показателями, дополнительное давление на экономический рост в России в 2019 году оказали повышение ставки налога на добавленную стоимость, а также низкие темпы роста реальной заработной платы и неблагоприятные условия кредитования. Кроме того, мы отмечаем снижение совокупных капиталовложений в основной капитал, что во многом вызвано задержками финансирования инфраструктуры. Показатели экспорта остаются невысокими на фоне замедления темпов роста мировой экономики в связи с торговой политикой США и Китая. Эти факторы оказывают негативное влияние на рост российского сектора страхования (иного, чем страхование жизни)», — говорится в докладе.