Объем выданных автокредитов (на новые и подержанные автомобили) в январе — октябре 2019 года вырос на 18,4% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Сумма выданных автокредитов составила 598,5 млрд рублей.

Самые большие объемы выданных автокредитов в регионах РФ были отмечены в Москве (68,34 млрд рублей), Московской области (45,24 млрд рублей), Санкт-Петербурге (44,29 млрд рублей), а также в Республике Татарстан (25,42 млрд рублей) и Краснодарском крае (23,41 млрд рублей).

Самый высокий рост объемов выданных автокредитов был зафиксирован в Калужской (плюс 38,9%), Волгоградской (плюс 38,3%) и Рязанской (плюс 36,5%) областях, а также в Красноярском крае (плюс 36,3%) и Тульской области (плюс 31,5%). В Москве и Санкт-Петербурге объемы выдачи автокредитов выросли на 16,8% и 15,2% соответственно.