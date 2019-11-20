Меткомбанк уменьшил ставки по вкладам в рублях и долларах. Депозит «Константа» (на 370 дней) в рублях открывается под 6% (вместо 6,35%), а в долларах — под 1,75% годовых (до этого — под 2%). Проценты ежемесячно капитализируются.

Доходность депозита «Простая математика» (на 91 и 181 день) в рублях привлекается под 5,1—5,5% (ранее — под 5,4—5,9%), в долларах — под 0,4—1,6% годовых (прежде — под 0,45—1,9%). Проценты выплачиваются в конце срока.

Минимальная сумма депозитов — 100 тыс. рублей или 1 тыс. долларов.

Вклады «Арифметика» и «Аксиома» в рублях оформляются под 5,25% годовых (ранее — под 5,5%), в долларах — под 1,4% годовых (вместо 1,65%). Минимальная сумма — 300 тыс. рублей или 3 тыс. долларов. Срок — 370 дней. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

Все вклады, кроме «Константы», можно пополнять.