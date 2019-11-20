• Центробанк РФ установил базовый уровень доходности вкладов на декабрь 2019 года. По сравнению с ноябрьскими ориентирами базовая доходность, которая определяется отдельно для вкладов в рублях, долларах и евро с учетом срока привлечения средств, в основном снизилась, но в каждой валютной группе есть по одному исключению, свидетельствуют материалы регулятора.

• Президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовет!» назвал результаты работы правительства по повышению реальных располагаемых доходов населения «весьма скромными». Он призвал правительство изменить эту ситуацию. Президент также напомнил, что недавно в России безработица достигла самого низкого уровня за всю современную историю.



• Банк России вернется к обсуждению уравнивания тарифов на межбанковские переводы с теми, что действуют внутри банков. По словам директора департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимира Таможникова, регулятор хочет обсудить этот вопрос на рабочей группе с участием Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Если инициативу примут, размеры комиссии будут устанавливаться банком, сказал Таможников: тариф может составлять как 0%, так и, например, 0,2%, но будет единым для разных видов переводов.

• Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина ответила на предложение сделать ставки по кредитам «как в Европе». По ее словам, в большинстве стран, которые прибегли к отрицательным ставкам, кредитование не выросло, а в ряде случаев даже замедлилось. Глава ВТБ Андрей Костин, в свою очередь, считает, что до отрицательных ставок в России не дойдет.

