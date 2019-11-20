Глава ВТБ Андрей Костин считает, что до отрицательных ставок в России не дойдет.

«Я много общаюсь со своими коллегами из Европы. Ситуация очень тяжелая, очень плохая с отрицательными ставками в евро, и не только для банковского сектора тяжелейший удар, но вообще для психологии человека. Деньги перестали иметь какую-то ценность, кроме как возможности их потратить», — сказал Костин, выступая на форуме «Россия зовет».

«Я думаю, мы до этого не дойдем, по крайней мере я не вижу сегодня угрозы», — добавил он. По мнению главы ВТБ, тенденция на снижение ключевой ставки ЦБ в следующем году продолжится, но значительно более медленными темпами, чем в текущем году.