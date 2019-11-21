Минфин выступил против выделения в особый самостоятельный налоговый вычет расходы граждан на пенсионные взносы по программам негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) с увеличением предельной суммы таких расходов со 120 тыс. до 400 тыс. рублей, пишет «Коммерсант» . Так министерство ответило на предложение Национальной ассоциации НПФ (НАПФ) и Ассоциации НПФ (АНПФ).

Минфин в ответном письме указывает, что в подавляющем большинстве субъектов этот налог занимает первое место по объему поступлений. Увеличение же налоговых вычетов по НДФЛ повлечет «соответствующий рост выпадающих доходов региональных и муниципальных бюджетов». НАПФ оценивает, что реализация предложения дополнительно приведет к выпадению доходов региональных бюджетов в сумме около 150 млн рублей.

При этом Минфин готов к выпадающим доходам по НДФЛ по недавно представленному гарантированному пенсионному плану (ГПП). По расчетам ведомства, выпадающие доходы в первый год действия ГПП могут составить 4,4 млрд рублей и увеличиться до 7,5 млрд рублей к 2030 году. Как заявили в министерстве, сейчас для совершенствования НПО (подразумевается схема ГПП) Минфин совместно с ЦБ уже подготовили законодательные изменения для создания условий, позволяющих гражданам формировать дополнительные источники финансирования пенсионного дохода.

По словам экспертов, руководство ЦБ заявило, что разработчики законопроектов по ГПП будут стараться исключить арбитраж между условиями этих проектов и условиями классического корпоративного НПО. При ограниченных возможностях налогового стимулирования начинают играть роль ведомственные приоритеты, пояснили эксперты. Если сейчас главным вопросом является стимуляция вхождения граждан в ГПП, то все деньги, которые можно направить на льготы по инвестированию, власти могут направлять именно туда. При этом, как оценивают эксперты, для граждан со скромными доходами ГПП становится менее выгодным.