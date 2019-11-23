Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев уверен, что компенсации, которые выплачивают обманутым дольщикам и всем другим пострадавшим гражданам, нужно освободить от обложения налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом он заявил на пленарном заседании съезда партии.

«Нужно продолжить эту работу (освобождение от НДФЛ компенсационных выплат. — Прим. ред.), расширить ее, исключить вообще ситуации, когда государство оказывает помощь пострадавшим и при этом забирает 13% налога, — подчеркнул Медведев. — Это странная практика, которая сформировалась за определенный период. Считаю правильным, чтобы все новые компенсационные выплаты для граждан освобождались от НДФЛ».

Председатель партии отметил важность освобождения от НДФЛ доходов тех, кто пострадал в чрезвычайных ситуациях. Медведев напомнил, что уже завершается подготовка законопроекта, который позволит обманутым дольщикам не платить подоходный налог с компенсационных выплат по линии фонда защиты прав дольщиков.

Глава Кабмина назвал одной из важнейших задач обеспечение роста доходов людей. «Было обеспечено повышение минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума», — отметил он. По слова Медведева, продолжается поддержка семей с детьми. В частности, благодаря проекту «Крепкая семья» те, у кого в 2019 и последующих годах родятся третий и последующие дети, смогут получить выплату по 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.