МТС Банк с 25 ноября по 4 декабря 2019 года предлагает своим клиентам повышенный кешбэк и сниженные ставки по кредитам перед «черной пятницей». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

По условиям акции «5% кешбэк на покупки в дни черной пятницы» МТС Банк начислит повышенный кешбэк при совершении покупок в категориях «Бытовая техника», «Одежда и обувь», «Товары для дома» и «Красота и здоровье».

Для участия в акции и получения повышенного кешбэка по картам МТС Банка необходимо быть или стать держателем кредитной или дебетовой карты МТС Банка «МТC Деньги Weekend» или MTS Cashback, зарегистрироваться на сайте банка и в период проведения акции совершить покупку в выделенных категориях на сумму не менее 2 тыс. рублей. После оплаты покупки кешбэк будет зачислен на счет банковской карты. Максимальная сумма возврата — 3 тыс. рублей.

В рамках акций «Вместе выгоднее» и «Забирай меня скорее» клиенты банка смогут оформить потребительский кредит со скидкой в размере до 4 процентных пунктов или с минимальной ставкой от 6,9% годовых. Клиенты также смогут получить рефинансирование по займу или кредитной карте другого банка со скидкой в размере до 2 п. п. или с минимальной ставкой от 7,9%. Срок кредита в рамках акций — до пяти лет, максимальная сумма кредита — 5 млн рублей. Для участия в акциях нужно оформить кредит или рефинансирование в интернет-банке, офисе банка или с помощью онлайн-заявки на сайте и получить деньги в течение двух дней с момента одобрения в интернет-банке, офисах МТС Банка или салонах связи МТС.