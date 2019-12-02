Московский Кредитный Банк в декабре предлагает клиентам в рамках акции «Нам по пути» платить за поездки в метро Москвы и Санкт-Петербурга вдвое меньше. Акция проводится совместно с платежной системой Mastercard, уточняют в МКБ.

Держателям карт, выпущенных в рамках пакета услуг «Выгодный», «Премиальный» или тарифа «Можно больше», будут начислены дополнительные баллы в размере 50% от суммы операций оплаты, совершенных с помощью карты World Mastercard / World Mastercard Black Edition или при оплате проезда прямо на турникетах этими картами в смартфонах или «умных устройствах». Начисление баллов производится клиентам, зарегистрированным в программе лояльности «МКБ Бонус».

Максимальный размер компенсации в рамках акции составляет 1 тыс. баллов. Зачисление баллов осуществляется до 20 января 2020 года включительно в дополнение к баллам, полученным в рамках основных условий программы лояльности.



«Программа лояльности «МКБ Бонус» позволяет клиентам МКБ зарабатывать на ежедневных покупках. Для получения баллов необходимо подтвердить участие в мобильном или интернет-банке «МКБ Онлайн». Раз в квартал клиентам доступен выбор категорий, за покупки в которых будут начисляться 5% или 7% баллами (в зависимости от категории карты) от суммы покупок. За все остальные расходные операции банк начислит 1% баллами. Клиент может возмещать баллы по ставке 1 балл — 1 рубль», — напоминают в кредитной организации.