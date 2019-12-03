Клиенты Альфа-Банка могут оформить кредитную карту «100 дней без процентов» и не платить комиссию за первый год обслуживания. Данное предложение действует до конца 2019 года и не распространяется на ранее оформленные кредитные карты, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«В декабре традиционно растет покупательская активность клиентов, они приобретают новогодние подарки, планируют поездки. Кредитная карта — незаменимый помощник для покупателей, их запасной кошелек. Поэтому в качестве новогодней акции мы отменили комиссию за обслуживание карты и уверены, что такое выгодное предложение будет пользоваться спросом. Если вы еще не оформили карту «100 дней без процентов», то сейчас самое время это сделать», — комментирует директор по развитию кредитных карт Альфа-Банка Николай Волосевич.

«100 дней без процентов» — одна из самых популярных кредитных карт на рынке. Владельцами данной карты являются несколько миллионов клиентов Альфа-Банка. Кредитная карта «100 дней без процентов» предоставляет возможность клиентам снимать без комиссии в банкоматах банка и партнеров до 50 тыс. рублей ежемесячно.

Максимальный кредитный лимит — до 500 тыс. рублей. 100 дней без процентов действуют как на покупки, так и на снятие наличных. Оформить кредитную карту можно любым удобным способом: в отделении, на сайте или через мобильное приложение.