Разбор Банки.ру. «100 дней без процентов»: отзывы и подводные камни

Эта карта Альфа-Банка — «ветеран» движения увеличенных грейс-периодов, и в неплохой форме. Ее до сих пор используют как базу для сравнения с новичками. Но, конечно, не обошлось без подвохов.



Получить карту клиент может, если он соответствует шести условиям:



а) является гражданином России;

б) достиг 18 лет;

в) имеет постоянный доход от 9 тыс. рублей (для Москвы) или от 5 тыс. рублей (для регионов России);

г) предоставил номер мобильного (или домашнего) телефона;

д) предоставил номер стационарного рабочего телефона (который можно заменить номером бухгалтерии);

е) проживает в населенном пункте, близ которого (на расстоянии до 200 км) есть отделение Альфа-Банка.

Карта изготавливается и (если клиент выбрал на сайте такую опцию) доставляется бесплатно. Доставка возможна в 43 городах, включая 16 миллионников и 12 городов Московской области. Документы в этом случае проверяет курьер.

Полная стоимость кредита может составлять от 11,99% до 30,863%, согласно данным на сайте банка, кредитный лимит — до 500 тыс. рублей (для карт типа «стандарт»). На уровень ставки лимита может повлиять количество предоставленных документов. На сайте банка написано, что для получения лимита до 50 тыс. рублей достаточно паспорта, от 50 тыс. до 200 тыс. рублей — обязательно предъявление паспорта и одного из перечисленных документов: заграничный паспорт, водительское удостоверение, свидетельство ИНН, полис ОМС или СНИЛС, дебетовая или кредитная карта любого банка. Если вы претендуете на лимит свыше 200 тыс. рублей, к этому списку надо добавить справку по форме 2-НДФЛ за последние три месяца или заполнить справку о трудоустройстве и доходах по форме банка, которая будет действовать 30 дней.

Одобренную банком ставку можно посмотреть в кредитном договоре.

А у вас точно 100 дней без процентов?

Теперь перейдем к основным условиям, предлагающимся по этой карте, ради которых, по замыслу создателей, клиенты и выберут ее, сравнив с конкурентами. Это удлиненный до 100 дней (против классических 50—55) льготный период и возможность снять 50 тыс. в месяц наличными без процентов.

«Долгожительство» этой карты объясняется простотой. Клиент получает примерно то, что он подумал, когда услышал/увидел рекламное сообщение. Можно придумать условия и получше, но вот сообщить о них «одним ударом» уже сложнее. А любой обман ожиданий чреват недовольными отзывами в «Народном рейтинге» Банки.ру. Собственно, это касается и самого Альфа-Банка, о чем мы напишем ниже.

Чтобы определиться с выбором карты с удлиненным грейс-периодом, важно сравнить несколько условий. Вот они, по нарастанию важности. Первое — когда и как начинается отсчет льготного периода. Второе — как сочетаются расчетный и платежный периоды, есть ли минимальные платежи. И третье — какие платежи можно совершить без начисления процентов и комиссий.

А. Начало

У «100 дней без процентов» начало первого льготного периода привязано к процедуре активации. Вероятнее всего, карту вам предложат активировать операционист в отделении или доставивший карту курьер, но вы можете отказаться и активировать ее самостоятельно по инструкциям на сайте.

К моменту активации привязано списание комиссии за годовое обслуживание карты (для «стандарта» это от 590 до 1 490 рублей, в зависимости от наличия пакета премиальных услуг или дебетовой карты), это списание и будет первой операцией, которая запустит цикл льготного периода.

Выбор момента активации может быть важен для тех держателей карт, кто предпочитает использовать кредитки исключительно для крупных разовых покупок (и это довольно распространенный сценарий их использования), в этом случае согласование момента активации и покупки поможет получить максимальную по числу дней фору для накопления средств.

Дальше 100-дневные циклы будут повторяться по кругу, но любители крупных разовых расходов могут использовать другое свойство карты: очередные 100 дней без процентов начинаются на следующий день после полного возврата занятой суммы. То есть можно держать на карте совсем небольшой долг (200 или 500 рублей), а перед крупной покупкой погасить его и снова получить максимальный по продолжительности грейс-период.

Не все банки позволяют выбирать момент начала первого льготного периода. Например, у недавно появившейся карты «120 дней без платежей» банка «ФК Открытие» момент запуска первого льготного периода привязан к дате заключения договора, то есть получения пластика. Далее запуск нового льготного периода тоже находится под контролем — оплатив полностью сумму задолженности в любой из первых 90 дней текущего льготного периода, вы запустите начало нового. К тому же выполнение достаточно щадящего требования совершения покупок на 5 тыс. рублей в месяц позволяет вернуть 1 200 рублей выплаченной комиссии за обслуживание (100 рублей возвращаются на карту ежемесячно при выполнении этого условия). Карта с длительным грейс-периодом есть у УБРиР: «120 дней без процентов». Она бесплатна в обслуживании, если оборот по ней составляет выше 30 тыс. рублей в месяц, в противном случае с клиента взимается 199 рублей.

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Б. Цикл

У карты Альфа-Банка платежный период совпадает с льготным: вы можете 100 дней пользоваться деньгами без процентов, но в конце сотого дня обязаны вернуть все, что задолжали. Это не самый привычный вариант для кредитных карт. У обычных кредиток цикл выглядит так: месяц на расходы плюс 20—25 дней на возврат без процентов, всего 12 платежных периодов в год.

Классический вариант использует, например, уже упомянутая выше карта «ФК Открытие»: платежный период продолжается 90 дней, потом клиент получает еще 30 дней, чтобы вернуть сумму накопленного долга без процентов. Так как платежи нового цикла начинаются сразу по завершении 90-го дня, у «120 дней без платежей» четыре платежных цикла, а у «100 дней без процентов» — три с половиной. Вариант Альфа-Банка интуитивно проще: в конце льготного периода надо только посмотреть сумму накопленного долга и вернуть ее. В классическом варианте вы должны сначала посмотреть, какая сумма относится к прошедшему платежному периоду (и это не всегда простая задача), вернуть ее, а с оставшимся долгом можно потянуть еще.

Сумма платежа для списания должна быть зачислена на ваш счет в Альфа-Банке до 23:00 последнего дня платежного (и также льготного) периода. Если платеж делается через партнеров банка, момент внесения средств и зачисления могут не совпадать. Банк рекомендует использовать свое мобильное приложение и интернет-банк (они позволяют делать перечисления с карт другого банка), там внесение и зачисление одномоментны.

Длительный беспроцентный период не означает полного отсутствия платежей. Держателю активированной кредитки необходимо своевременно вносить минимальные ежемесячные платежи (3—10% от суммы задолженности, но не менее 300 рублей), неуплата этих сумм отменяет действие беспроцентного периода. А прекращение его действия (по причине неуплаты минимального взноса или из-за того, что кредитные средства не были полностью погашены до окончания 100-дневного льготного периода) означает начисление процентов за все использованные кредитные средства по карте начиная с первого дня беспроцентного периода, даже если задолженность частично погашена.

Кроме того, в случае невнесения минимального платежа начисляется неустойка, рассчитываемая по ставке 0,1% от суммы просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств. Неустойка начисляется со дня, следующего за днем осуществления ежемесячного платежа.

Клиенты, конечно, недовольны необходимостью следить за выплатой минимальных платежей, но с точки зрения банков это всего лишь способ следить за платежеспособностью клиента, так как за три месяца она может поменяться радикально.

А вот кредитная карта «120 дней без платежей» не подразумевает внесения минимальных платежей, если за картой числится только задолженность льготного периода. Если минимальный платеж пропущен, банк взимает 0,05% неустойки каждый день.

В. Кеш, квазикеш и магазины

Для каких расходов льготный период не действует? Это самый важный вопрос. Мы уже писали, что банки любят разные варианты расходов по карте в разной степени. Например, расходы в магазинах и большинстве сервисов без вариантов попадают в суммы льготного периода. Самый нелюбимый банками вариант использования кредитки — снятие наличных в банкомате. Эта операция обычно хоть и не запрещается, но для подавляющего числа кредитных карт не попадает под действие льготного периода и почти всегда сопровождается списанием комиссионных, причем весьма существенных. К платежам телеком-компаниям (за связь и Интернет) и компаниям ЖКХ за услуги, как и к так называемому квазикешу (оплата долгов в других банках, оплата услуг онлайн-казино, лотерей и так далее, полные списки есть на сайтах банков), у банков отношение тоже отрицательное, но конкуренция заставляет их избирательно относиться к таким расходам. Попадают ли они в льготный период, начисляются ли по ним комиссии — такие вопросы необходимо всегда выяснять по каждой карте отдельно. И именно в эти разделы документов обычно прямиком отправляются опытные пользователи карт. У держателя карты обычно нет желания постоянно контролировать себя в попытках понять: льготная и бесплатная операция, которую он совершает, или придется платить, как много?

«100 дней без процентов» позволяет снять 50 тыс. рублей наличными в календарный месяц без комиссии и с попаданием в льготный период. Теоретически за один льготный период общая сумма использования наличных может быть доведена до 200 тыс. рублей. Клиент может снимать эти суммы частично — главное, чтобы за месяц общий итог не превысил 50 тыс. рублей. Без комиссии это можно сделать не только в банкоматах Альфа-Банка, но и в сетях банкоматов банков-партнеров (Промсвязьбанк, УБРиР, Росбанк, МКБ, Россельхозбанк, Газпромбанк, банк «ФК Открытие»).

С сумм, превышающих этот лимит, по карте типа «стандарт» Альфа-Банк взимает 5,9% (минимум 500 рублей), и это уже не по-божески в сравнении с прочими картами.

До недавнего времени квазикеш-операции подлежали включению в льготный период. Но с лета прошлого года банк ухудшил условия предложения (чем, конечно, вызвал вал критики). Теперь к квазикешу относятся все требования по снятию наличных (то есть эти операции уменьшают лимит по снятию наличных и бесплатны только в пределах этого лимита). Однако оплата услуг ЖКХ, Интернета и мобильной связи проводится без процентов. Переводы на карты сторонних банков со счета кредитной карты Альфа-Банка не совершаются. Но в ограниченный период возможна операция по погашению долга на других картах через Интернет, этот перевод будет бесплатен.

В принципе, это до сих пор продвинутое предложение. Например, уже упоминавшаяся карта банка «Открытие» не распространяет действие льготного периода на снятие наличных (правда, за это снятие не списывается комиссия — операции бесплатны), на квазикеш-операции и денежные переводы. Карта «120 дней без процентов» от УБРиР позволяет снять 30 тыс. наличными без комиссии, но снятие не попадает в льготный период, и процентная ставка, применяемая к этим деньгам, повышенная — 52,9% годовых. Снятие сумм свыше 30 тыс. рублей облагается еще и комиссией 5,99% (минимум 500 рублей). Переводы и платежи по карте УБРиР включаются в льготный период, но за их проведение списывается комиссия (по переводам 5,99%). Правда, по этой карте выплачивается денежный кешбэк за все покупки в размере 1%.

Сам страхуй

Отдельного рассказа заслуживает одна приличных размеров ложка дегтя. Это страховка со взносом в 1% от размера кредитного лимита по карте. Конкретно этой страховке посвящена добрая треть негативных отзывов, связанных с обслуживанием в Альфа-Банке, которые клиенты оставляют в «Народном рейтинге» Банки.ру. В чем подвох?

Из документов банка четко следует, что платить или не платить страховку — это выбор клиента. Однако списание страхового взноса (например, при лимите в 300 тыс. рублей он равен 3 тыс. рублей) для очень многих клиентов становится неожиданностью. Клиенты жалуются, что речи о страховке при получении карты не было, некоторые утверждают, что они четко заявили об отказе от нее. Продолжительность и регулярность проблем говорит о том, что это выбор банка, а не сбой в процедуре. Вероятнее всего, подключение страховки увеличивает бонус соответствующих работников банка, и эта сумма достаточно велика для того, чтобы они пускались на разные ухищрения, чтобы ее подключить.

Тем, кто из-за подобного поведения все же не ставит банк в стоп-лист и решится получить кредитку, помогут несколько рекомендаций. Попросите операциониста или курьера указать то место в документах, из которого следует, что вы отказались от страховки, или добейтесь четкого ответа, что страховку вам платить не придется. Если все же вы упустили этот момент, то позвоните на горячую линию банка, и он без возражений отключит эту опцию. Стоит иметь в виду, что во всех последних случаях подтвержденной жалобы в «Народном рейтинге» на подключение страховки Альфа-Банк не только отключал услугу, но и возвращал деньги.

Кому подходит:

тем, кто заинтересован в регулярном снятии наличных и проведении квазикеш-операций;

держателям карт, предпочитающим интуитивную понятность правил, исключающих неожиданные расходы.

Сергей КАШИН, Banki.ru