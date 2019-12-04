Морской Банк понизил ставки по вкладам в рублях на 0,07—0,2 процентного пункта.

Доходность депозита «Надежная гавань» (от 3 тыс. рублей на 91, 181, 275, 367 и 549 дней) составляет 4,95—6,25%, а вклада «Накопительный» (минимальная сумма неограниченна, срок — 29 дней) — 3,1% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Правильным курсом+» (от 3 тыс. рублей) открывается под 4,3—4,95%. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются.

«Море возможностей+» (от 30 тыс. рублей) оформляется под 2,95—3,55% годовых. Проценты ежемесячно капитализируются.

Сроки депозитов — от 31 до 549 дней.

Проценты по вкладу «Морская звезда» (от 30 тыс. рублей на 1 096 дней) начисляются по периодам. Так, за полный срок размещения средств средняя годовая процентная ставка составит 4,12%. Проценты выплачиваются ежемесячно или ежемесячно капитализируются. При досрочном расторжении договора проценты за истекшие (полные) периоды выплачиваются исходя из значения процентной ставки, установленной для соответствующего периода.

Пополнять можно все депозиты, за исключением «Надежной гавани».