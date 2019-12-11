Клиентопоток в отделениях Сбербанка в III квартале 2019 года сократился на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в презентации старшего вице-президента Сбербанка Юлии Чупиной ко Дню аналитика.

Всего за III квартал офисы банка посетили 49 млн человек. Чупина рассказала о новой концепции развития сети отделений в 2020 году, в центре которой омниканальность.

«Клиент, который приходит к нам в офис, сможет, например, в мобильном приложении запускать трансакцию, звонить в кол-центр, данные все будут сохраняться, и наши сотрудники будут видеть все эти данные. Собственно, это и есть омниканальный клиентский опыт, это является целью стратегии-2020», — рассказала представитель банка.

«Даже технологические компании, которые начали с цифровых технологий, поняли, что комбинация онлайн/офлайн — самая интересная… многообещающий сегмент», — отметила Чупина. Она привела в пример компанию Amazon, которая открывает физические офисы.

