Годовая инфляция в РФ в 2019 году опустится до 3%, в I квартале 2020-го — до 2,5% или ниже, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе встречи с Ассоциацией европейского бизнеса.

«У нас инфляция на конец года, по нашим оценкам, опустится ближе к 3%, от 3% до 3,1%. Упадет до 2,5% и даже, может быть, ниже в первом квартале следующего года», — сказал он.

По словам Орешкина, это связано со слабым совокупным спросом. «Есть целый ряд других факторов: и продажи товаров длительного пользования, тех же автомобилей, и вялая ситуация на рынке труда — все это указывает, что есть проблемы с совокупным спросом», — отметил он.

МЭР: инфляция по итогам 2019 года составит 3—3,1% В январе 2020-го годовая инфляция замедлится до 2,5—2,7%.

Глава Минэкономразвития добавил, что видит реакцию Центрального банка, который напрямую отвечает за достижение инфляцией целевых значений, «и он реагирует на такое серьезное отклонение инфляции от целевых показателей своими действиями».

«Пока видим, что принятых мер недостаточно, чтобы компенсировать объективное замедление потребительского кредитования», — заявил Орешкин. «Здесь будем ждать соответствующей реакции от регулятора», — подчеркнул он.