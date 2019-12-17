Промсвязьбанк понизил ставки по вкладам в рублях.

Вклад «Мой доход» (от 10 тыс. рублей при открытии через банкомат, от 100 тыс. рублей в отделении или через интернет-банк на 122, 181, 397, 547 и 731 день) открывается под 4,75—5,75% годовых (прежде — под 4,85—6%).

Доходность депозита «Моя выгода» (от 10 тыс. рублей на 32, 91, 122, 181, 367, 397, 547 и 731 день) составит 4—5,25% годовых (ранее — 4—5,5%).

Проценты по вкладам выплачиваются в конце срока.

«Моя копилка» (от 10 тыс. рублей) оформляется под 4,65—4,95% (ранее — под 4,75—5,15%), а «Мои возможности» (от 50 тыс. рублей) — под 4,15—4,5% годовых (вместо 4,25—4,75%). Срок депозитов — 181, 367, 457 и 731 день. Проценты по ним выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться.

Все вклады можно пополнять.