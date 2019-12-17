Банк «Уралсиб» снизил минимальную процентную ставку по автокредитованию до 9,9% годовых, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Ставка применяется при кредитовании физических лиц на покупку новых автомобилей или автомобилей с пробегом и действует в рамках нового тарифного плана «Промо» при минимальном первоначальном взносе 30% от стоимости автомобиля, при оформлении договора страхования жизни и здоровья заемщика, а также страховании предмета залога», — говорится в релизе банка.

Тарифный план «Промо» применяется в рамках программы автокредитования «Автопартнер» и распространяется на ключевые автосалоны — партнеры банка.

Согласно условиям нового тарифного плана, процентные ставки по кредиту на автомобили с пробегом существенно снижены, при этом страхование каско является добровольным и оформляется по желанию заемщика.

Кредит можно получить как на покупку нового автомобиля, так и на автомобиль с пробегом. Срок кредитования составляет от 12 до 60 месяцев, минимальный первоначальный взнос — 20% от стоимости автомобиля. Минимальная сумма кредита — 100 тыс. рублей.

Максимальная сумма кредита зависит от приобретаемого автомобиля и составляет: до 1,5 млн рублей — на новый отечественный автомобиль или автомобиль китайской марки; до 3 млн рублей — на автомобиль иностранного производства с пробегом и до 5 млн рублей — на новый автомобиль иностранного производства.