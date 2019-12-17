Рубль завершил основную валютную сессию вторника укреплением к доллару и ослаблением к евро, свидетельствуют данные Московской биржи.



Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 2,25 копейки к предыдущему закрытию и составил 62,4225 рубля.

Курс евро на тот же момент времени составил 69,6125 рубля, увеличившись менее чем на копейку по сравнению с предыдущим закрытием.

Рубль несколько ослаб по отношению к доллару, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. По его словам, «медведи» в очередной раз предпринимают попытку закрепления ниже важной поддержки, расположенной на уровне 62,5 рубля.

«Предыдущие две попытки оказались безрезультатными — к концу дня доллар поднимался выше этого уровня. Если им это удастся, это будет говорить в пользу продолжения нисходящей динамики в американской валюте и возможности обновления годовых минимумов», — комментирует эксперт.