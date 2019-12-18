Руководитель направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив (АСИ) и владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян рассказал в интервью РБК о попытке фонда Baring Vostok «конструировать» лично против него уголовное дело в Великобритании.
«Недавно юристы коллег инициировали и пытаются конструировать уголовное дело против меня лично в Лондоне и бросили на это серьезные ресурсы. Я вынужден был привлечь адвоката и сейчас также отвлекаюсь от задач банка на этот процесс», — рассказал Аветисян.
Ранее компания «Финвижн» и Baring Vostok, объединив свои банки «Восточный» и «Юниаструм», заключили акционерное соглашение, которое подразумевало разрешение всех споров в LCIA. По условиям соглашения Evison (кипрская структура Baring Vostok, владевшая тогда контрольным пакетом банка) предоставила «Финвижн» опцион на 9,99% акций «Восточного». Когда пришел срок его исполнения, Evison не стала продавать акции. Baring Vostok обвинил «Финвижн» в выводе активов из «Юниаструма» перед объединением с «Восточным» и подал иск к компании Аветисяна в LCIA на 17,5 млрд рублей. «Финвижн» подала встречные претензии более чем на 20 млрд рублей.
Сейчас банк не имеет плана финансового оздоровления, где предусмотрено обязательство по докапитализации.
Российский Следственный комитет завел уголовное дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджеров фонда: их подозревают в мошенничестве на 2,5 млрд рублей в «Восточном». На этом фоне «Финвижн» начала разбирательство о спорном опционе в России. Высокий суд Лондона несколько раз запрещал «Финвижн» вести суды в России, но компания добилась решения российского арбитража, которое позволило ей исполнить опцион на 9,99%. Исполнив опцион, «Финвижн» вместе с миноритариями — Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым — получила контроль над банком. В своем иске в амурский суд «Финвижн» утверждала, что решение суда в Лондоне по спорному пакету не будет принято к исполнению в России. Компания ссылалась на поправки в законодательство, которые запрещали это делать и которые вступили в силу после подписания соглашения с Evison о кол-опционе.
Требование запретить банку «Восточный» подавать иски на возмещение ущерба Аветисян в интервью РБК назвал «абсурдным»: «Адвокаты коллег, видимо, судят других по своим меркам. Как раз они активно используют возможности для обхода запретов Лондонского суда».