Руководитель направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив (АСИ) и владелец компании «Финвижн» Артем Аветисян рассказал в интервью РБК о попытке фонда Baring Vostok «конструировать» лично против него уголовное дело в Великобритании.

«Недавно юристы коллег инициировали и пытаются конструировать уголовное дело против меня лично в Лондоне и бросили на это серьезные ресурсы. Я вынужден был привлечь адвоката и сейчас также отвлекаюсь от задач банка на этот процесс», — рассказал Аветисян.

Ранее компания «Финвижн» и Baring Vostok, объединив свои банки «Восточный» и «Юниаструм», заключили акционерное соглашение, которое подразумевало разрешение всех споров в LCIA. По условиям соглашения Evison (кипрская структура Baring Vostok, владевшая тогда контрольным пакетом банка) предоставила «Финвижн» опцион на 9,99% акций «Восточного». Когда пришел срок его исполнения, Evison не стала продавать акции. Baring Vostok обвинил «Финвижн» в выводе активов из «Юниаструма» перед объединением с «Восточным» и подал иск к компании Аветисяна в LCIA на 17,5 млрд рублей. «Финвижн» подала встречные претензии более чем на 20 млрд рублей.

Baring Vostok отказался от новых инвестиций в банк «Восточный» Сейчас банк не имеет плана финансового оздоровления, где предусмотрено обязательство по докапитализации.

Российский Следственный комитет завел уголовное дело против основателя Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджеров фонда: их подозревают в мошенничестве на 2,5 млрд рублей в «Восточном». На этом фоне «Финвижн» начала разбирательство о спорном опционе в России. Высокий суд Лондона несколько раз запрещал «Финвижн» вести суды в России, но компания добилась решения российского арбитража, которое позволило ей исполнить опцион на 9,99%. Исполнив опцион, «Финвижн» вместе с миноритариями — Шерзодом Юсуповым и Юрием Даниловым — получила контроль над банком. В своем иске в амурский суд «Финвижн» утверждала, что решение суда в Лондоне по спорному пакету не будет принято к исполнению в России. Компания ссылалась на поправки в законодательство, которые запрещали это делать и которые вступили в силу после подписания соглашения с Evison о кол-опционе.

Требование запретить банку «Восточный» подавать иски на возмещение ущерба Аветисян в интервью РБК назвал «абсурдным»: «Адвокаты коллег, видимо, судят других по своим меркам. Как раз они активно используют возможности для обхода запретов Лондонского суда».