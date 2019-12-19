Те, кто считает, что Россия живет на оставшихся после СССР ресурсах и мощностях, глубоко заблуждаются, заявил президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции. Он привел в пример строительство новых аэропортов, энергетических блоков и объектов перерабатывающей промышленности.

«Во-первых, 75% производственных мощностей в перерабатывающей промышленности создано с 2000 года», — отметил Владимир Путин. Средний возраст оборудования перерабатывающей промышленности — 12 лет, добавил он.

«Советский союз был всегда покупателем зерновых… хочу напомнить, что сейчас Россия — самый крупный поставщик пшеницы», — продолжил российский президент. По его словам, за постсоветский период было построено три новых аэропорта и 45 ВПП, 12 новых вокзалов, вдвое возросла протяженность федеральных трасс.

«По совокупности все порты Советского союза переваливали в год 600 миллионов тонн. В России знаете сколько сейчас? 1 миллиард 104 миллиона. Это все создано за последние десятилетия», — отметил Владимир Путин.

«Поэтому те, кто считает, что мы исключительно живем на старых, оставшихся нам от прежних поколений ресурсах и мощностях, глубоко заблуждаются», — подытожил российский президент.