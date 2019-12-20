Российские банки в ноябре получили около 175 млрд рублей доналоговой прибыли, что на 44 млрд больше среднемесячного результата с начала года, скорректированного на влияние МСФО 9. Такие данные приводятся в информационно-аналитическом материале Центробанка «О развитии банковского сектора Российской Федерации в январе — ноябре 2019 года» .

По итогам 11 месяцев 2019 года банки заработали около 1,9 трлн рублей, а без учета технической прибыли, связанной с внедрением МСФО 9, — 1,6 трлн. «Даже скорректированный на 0,3 трлн рублей… результат в 1,6 трлн рублей заметно выше 1,3 трлн рублей, заработанных в январе — ноябре 2018 года (плюс 23%)», — подчеркивается в докладе.

Уточняется, что положительный финансовый результат показали 350 кредитных организаций — 79% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 декабря 2019 года.

В числе прочего в обзоре отмечается, что приток вкладов в ноябре 2019 года продолжился, чему, в частности, способствовало небольшое временное повышение ставок (по данным мониторинга крупнейших игроков) в третьей декаде месяца на фоне сезонных предложений банков.

Рост объема привлечения средств от физических лиц составил 0,7%, а прирост объема депозитов и средств организаций был максимальным в текущем году — плюс 2,2%, что может быть связано с крупными налоговыми возвратами отдельным компаниям, а также поступлениями от реализации ценных бумаг. В основном все эти привлечения были рублевыми, в результате чего валютизация вкладов физических лиц и средств организаций сократилась до 20,6% и 33,1% соответственно.



Наблюдается дальнейшее замедление роста розничного кредитования: до плюс 1,3% в ноябре с плюс 1,4% в октябре (с корректировкой на сделки секьюритизации ипотечных кредитов). Немного сократился (на 0,1%) портфель рублевых корпоративных кредитов, хотя в условиях снижения процентных ставок можно ожидать некоторой активизации спроса в дальнейшем.

