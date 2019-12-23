Профессия продавца-кассира оказалась на первом месте рейтинга, который составил Всероссийский научно-исследовательский институт (ВНИИ) труда, пишут «Известия» . Вторую строчку топ-10 самых востребованных профессий заняли повара, третью — педагоги профобучения и профобразования (как правило, это лекторы вузов и центров повышения квалификации). В рейтинг также попали юристы, специалисты по социальной работе, по закупкам, педагоги допобразования, медсестры. Замыкают топ-10 делопроизводители, бухгалтеры и педагоги-дефектологи.

Острый дефицит кадров по востребованным профессиям (когда не хватает больше половины работников в компании) испытывают только 9,5% предприятий, уточняется в исследовании.

Последний рейтинг Минтруда, актуализированный на конец сентября, возглавили рабочие-строители. Также на лидирующих позициях в нем — сотрудники металлообрабатывающих и машиностроительных производств (рабочие, механики и ремонтники), водители и операторы подвижного оборудования, операторы промышленных установок, руководители.

Жители России назвали самые скучные профессии Скучных профессий не бывает, считают 13% россиян.

Во ВНИИ труда объяснили разницу тем, что использовали более широкий набор инструментов для составления рейтинга. Министерство же, как указано на сайте ведомства, представляет информацию по вакансиям, заявленным в службы занятости.

По мнению экспертов, в ближайшее время востребованность кассиров может снизиться из-за автоматизации процессов в торговли, а в ближайшие годы все более востребованными будут становиться профессионалы в сфере IT — разработчики мобильных приложений, программисты и специалистах в области IT-безопасности. Также вероятен рост спроса на маркетологов.