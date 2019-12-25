Деятельность департамента финансового оздоровления и департамента банковского регулирования ЦБ будет курировать первый заместитель председателя Банка России Дмитрий Тулин, а деятельность службы анализа рисков — первый зампред Ксения Юдаева, сообщается на сайте регулятора.

Как стало известно на прошлой неделе и официально объявлено в среду, 25 декабря, заместитель председателя Банка России Василий Поздышев с 31 декабря 2019 года покидает свой пост и сосредоточится на работе в Управляющей компании Фонда консолидации банковского сектора в качестве председателя наблюдательного совета.

Поздышев занимал пост зампреда ЦБ с 2014 года. Входит в совет директоров Банка России (назначен 16 июня 2015 года). В 2012—2014 годах он возглавлял департамент банковского регулирования Банка России.



В должности зампреда ЦБ Василий Поздышев курировал разработку и реализацию подходов регулятора в области банковского регулирования и банковского надзора, а также разработку и реализацию мер по снижению системных банковских рисков и консолидации банковского сектора. В его ведении в том числе находилась работа ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора» и взаимодействие с Агентством по страхованию вкладов по вопросам работы временных администраций до отзыва лицензий у кредитных организаций. Поздышев непосредственно координировал и контролировал работу департамента банковского регулирования, департамента финансового оздоровления, службы анализа рисков, главной инспекции Банка России по вопросам организации инспекционной деятельности в отношении кредитных организаций.

Василий Поздышев уходит с поста зампреда ЦБ Поздышев занимает пост зампреда Банка России с 2014 года.

Согласно информации на сайте регулятора, Дмитрий Тулин на текущий момент осуществляет непосредственное руководство работой Поздышева и еще нескольких зампредов ЦБ. Тулин курирует в Центробанке такие вопросы, как разработка и реализация подходов регулятора в области банковского регулирования и банковского надзора, разработка и реализация мер по снижению системных банковских рисков и консолидации банковского сектора, надзор за кредитными организациями, банковскими и финансовыми группами, разработка и реализация мер по повышению финансовой устойчивости кредитных организаций, разработка и реализация мероприятий по финансовому оздоровлению кредитных организаций с использованием средств ФКБС и ряд других вопросов. Он непосредственно координирует и контролирует работу департамента обеспечения банковского надзора.

Ксения Юдаева в числе прочего отвечает в ЦБ за экономическое моделирование и прогнозирование, установление официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, анализ функционирования системно значимых объектов финансовой инфраструктуры, мониторинг рисков в развитии мировой экономики и оценку их влияния на финансовый сектор РФ, выявление системных рисков в финансовом секторе и разработку мер, направленных на их снижение, повышение устойчивости финансовой системы и поддержание финансовой стабильности, участие Банка России в работе ряда международных организаций, формирование денежно-кредитной и финансовой статистики, координацию работы в Банке России по вопросам формирования отчетности кредитных организаций, некредитных финансовых организаций и структурных подразделений самого регулятора, регулирование и контроль деятельности бюро кредитных историй. Юдаева непосредственно координирует и контролирует работу департамента финансовой стабильности, департамента статистики и управления данными, департамента исследований и прогнозирования, департамента международного сотрудничества, департамента обработки отчетности.