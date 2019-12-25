Максимальный размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет с 1 января 2020 года для застрахованных граждан вырастет до 27 984,66 рубля в месяц, сообщили в пресс-службе Минтруда. Пособие увеличится на 1 832,36 рубля по сравнению с 2019-м.

В 2019 году максимальное пособие по уходу за ребенком до полутора лет для застрахованных граждан составляет 26 152,3 рубля в месяц, добавили в пресс-службе ведомства.

В Минтруде пояснили, что рост максимального размера пособия связан с увеличением предельной величины базы для начисления страховых взносов. Она ежегодно индексируется с учетом роста средней зарплаты: в 2017 году показатель составил 755 тыс. рублей в год, в 2018-м — 815 тыс. рублей, в 2019-м — 865 тыс. рублей в год.

Также в 2020 году увеличится максимальный размер пособий по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. Он составит 69 961,65 рубля в среднем за месяц. По сравнению с 2019 годом размер пособий увеличится на 4 545,05 рубля.