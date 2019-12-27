К числу позитивных тенденций 2019 года можно отнести продолжение роста доли безналичных расчетов, которая превысила 50%, при этом основной потенциал роста безналичных платежей находится именно на стороне работы с потребителями. Об этом говорится в обзоре Сбербанка по итогам года, подготовленном в рамках проекта «СберДанные» (инициатива по анализу и обработке больших данных).

По оценке Сбербанка, за 11 месяцев 2019 года доля безналичного торгового оборота составила 50,9%. Есть все основания полагать, что и по итогам полного года отметка в 50% будет преодолена, считают в «Сбере». Уже в III квартале 2019 года в 26 регионах наличными деньгами оплатили менее половины покупок, хотя еще год назад таких регионов было всего четыре.

За девять месяцев 2019 года, по данным ЦБ, 48,6% расходных операций, то есть покупок товаров и услуг, было оплачено безналичным способом, указывают в Сбербанке. При этом появляются ранние признаки замедления процесса проникновения безналичных платежей. По сравнению с III кварталом 2018 года их доля выросла на 4,8 процентного пункта, что, по данным «Сбера», является минимумом почти за три года

«В России все еще есть торговые точки, не предоставляющие возможность безналичной оплаты, — констатируют в Сбербанке. — По нашей оценке, в целом по экономике более четверти предприятий (27%) не установили терминалы и до сих пор принимают к оплате только наличные».

При этом на торговые предприятия, не принимающие безналичную оплату, приходится лишь 9% от совокупных расходов. Низкая доля оборота в таких точках неудивительна, рассуждают авторы исследования: работать без эквайринговых терминалов имеют право только отдельные торговые объекты, выручка которых не превышает 5 млн рублей за предшествующий календарный год, а также юридические лица с совокупной выручкой менее 40 млн рублей за год. Но даже столь небольшие игроки постоянно подключаются к безналичной инфраструктуре. По оценке Сбербанка, доля компаний, не оборудованных эквайринговыми терминалами, сокращается примерно на 1,5 п. п. ежегодно.

«Тем не менее наши данные свидетельствуют, что дальнейший рост безналичных расчетов в большей степени зависит от стимулирования потребителей пользоваться картами, а не от расширения сети приема карт. Чтобы в любом месте можно было рассчитаться картой, потребуется расширить сеть приема еще на треть, а это еще 700 тыс. терминалов, но это увеличит потенциальный объем расчетов всего на 10%, а с учетом низкого среднего чека значительная часть этих точек будет убыточной. При этом за пределами нашей статистики остаются компании, не имеющие обязанностей передавать фискальные чеки в ФНС. Поэтому вопрос стимулирования торговых организаций по установке терминалов является второстепенным, а физическая инфраструктура успешно развивается и без особых усилий государства: за первое полугодие количество торговых терминалов, по данным ЦБ, выросло на 400 тыс. Мощным и достаточным стимулом для торговых и иных организаций по установке терминалов является желание клиентов расплатиться картой», — подчеркивается в обзоре.



В числе прочего там отмечается, что банковские программы лояльности для стимулирования безналичных расчетов «оказываются крайне действенными и необходимыми: в торговых точках, где уже есть терминалы, по картам идет всего около 60% трансакций». «Таким образом, основной потенциал роста безналичных платежей находится именно на стороне работы с потребителями», — заключают в Сбербанке.