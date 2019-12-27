Темпы падения объема кредитов в валюте сильно опередили темпы девалютизации вкладов, что начинает создавать проблемы для банковской системы. Об этом говорится в обзоре Сбербанка по итогам года, подготовленном в рамках проекта «СберДанные» (инициатива по анализу и обработке больших данных).

По мнению банка, ужесточение регулирования ЦБ, выразившееся в увеличении коэффициентов риска по валютным кредитам и сочетании с ростом взносов в Агентство по страхованию вкладов и увеличением до 8% взносов в фонд обязательных резервов по средствам в валюте, привело к резкому снижению конкурентоспособности банков на рынке валютного кредитования предприятий.

«В принципе это был именно тот эффект, которого добивался Банк России, но заемщики лишь частично перешли на рублевые кредиты, значительная часть из них предпочла просто занять средства у иностранных банков», — указывают в «Сбере».

«Как показал опыт 2008 года, системные риски гораздо ниже, когда валютные кредиты предприятиям предоставлены российскими банками, а не иностранными банками, при этом российские банки столкнулись с невозможностью выгодного размещения в России привлеченных средств в валюте: соотношение валютных кредитов и средств клиентов в 2019 году оказалось минимальным за долгое время, при этом избыток валюты приходится все равно размещать на счетах в иностранных банках под минимальные проценты (а в евро так и вовсе под отрицательные проценты)», — отмечается в обзоре.

В Сбербанке напоминают, что осенью на фоне роста количества валют с отрицательными процентными ставками активизировалось обсуждение возможности внедрения таких ставок и в России, чего пока не допускает Гражданский кодекс. Пока дискуссия ничем не закончилась, но банки стали вводить комиссии по счетам юридических лиц в евро. «Впрочем, в отношении вкладов физических лиц в евро ничего подобного не ожидается», — говорится в материале «Сбера».



«Тем не менее банкам становится все сложнее заработать на валютных операциях, а вкладчикам все сложнее рассчитывать на высокие доходы по вкладам в валюте. В результате системные риски не сократились, рентабельность банков снизилась, а валютные вкладчики постепенно утекают за границу, а вовсе не в рублевые депозиты», — приходят к выводу авторы материала.