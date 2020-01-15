Российские фондовые индексы завершили торговую сессию среды разнонаправленно, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,9% и составил 3 132,63 пункта. Индекс РТС уменьшился на 0,17% до отметки 1 602,29.

Бумаги Сбербанка подешевели на 1%. Акции «ЛУКОЙЛа» подорожали на 0,34%, «АЛРОСы» — на 0,61%, Мосбиржи — на 1,06%, «Газпрома» — на 0,44%.

Отставка правительства не станет катализатором коррекции на фондовом рынке, полагает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Георгий Ващенко. Реакция рынка на новость об отставке правительства сдержанная, инвесторы пока заняли выжидательную позицию, отмечает он.

«Новость, безусловно, неожиданная, но к тому, что геополитика в этом году активно вмешивается в ход торгов, игроки уже привыкли. Я полагаю, что бурно могут отыгрываться слухи и новости на тему персональных назначений в будущем правительстве», — комментирует эксперт.

По его словам, существенных изменений нельзя исключать в экономическом и социальном блоке в связи с поставленными президентом России Владимиром Путиным задачами в послании Федеральному собранию. «Ключевым, безусловно, будет и вопрос главы Кабинета министров. Но в целом каких-то неприятных последствий инвесторы не ожидают. Полагаю, что отставка правительства не станет катализатором коррекции на фондовом рынке. Ориентир на конец недели: 3 100—3 150 пунктов по индексу Мосбиржи», — отмечает аналитик.

