Страховая компания «СОГАЗ» увеличила уставный капитал до 30 млрд рублей и стала организацией с крупнейшим уставным капиталом на страховом рынке. Об этом сообщается в пресс-релизе «СОГАЗа».

Решение об увеличении уставного капитала с 25 млрд до 30 млрд рублей было принято в сентябре 2019 года. 31 декабря ФНС зарегистрировала соответствующие изменения в уставе организации.

«Рекордный для российского страхового рынка уставный капитал — это один из ключевых критериев финансовой устойчивости компании наряду с крупнейшими объемами собственных средств, резервов и инвестиционного дохода», — прокомментировал предправления страховщика Антон Устинов.