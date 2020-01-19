Внедрение мер по поддержке семей, о которых в ходе послания Федеральному собранию заявил президент РФ, является приоритетным направлением работы, сколько бы это не потребовало ресурсов, заявил в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» исполняющий обязанности министра финансов Антон Силуанов.

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию в среду, озвучил целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых — сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до семи лет.

«Это для нас приоритет, сколько бы это ни потребовало ресурсов», — заявил Силуанов.

В свою очередь и. о. заместителя председателя правительства РФ Татьяна Голикова заявила в интервью программе, что в настоящее время есть все составляющие, чтобы решать поставленные президентом задачи.

«Есть ресурсы и воля — все составляющие, чтобы решать самые сложные задачи», — сказала она.