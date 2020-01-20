В Системе быстрых платежей (СБП) планируют ввести функцию оплаты электронных чаевых по QR-коду, пишут «Известия» . Об этом сообщили в Национальной системе платежных карт (НСПК). Сейчас рассматривается несколько вариантов ее реализации — как через оплату по QR-коду через СБП, так и с помощью других сервисов НСПК. В пресс-службе подчеркнули, что за перевод безналичных чаевых не надо платить эквайринг. Сумму вознаграждения посетитель может сам ввести в терминале, а затем сделать два платежа одновременно — в адрес ресторана и на счет официанта.

Отблагодарить официантов уже могут владельцы карт Visa более чем в 100 ресторанах, кофейнях и барах. Осенью 2019-го собственный сервис для безналичных чаевых запустил Тинькофф Банк, рассказали в кредитной организации. Приложение SberFood от Сбербанка вышло в октябре прошлого года. В других банках также планируется запустить аналогичный сервис, сообщили представители кредитных организаций.

По словам экспертов, россияне быстро осваивают технологические новинки: наша страна одна из ведущих по бесконтактной оплате, в том числе — с помощью телефона, поэтому бум на рынке электронных чаевых будет. При этом важно, чтобы клиент сам мог вводить сумму, а не выбирал процент от стоимости заказа. Также нужно учесть, будут ли трансакции облагаться комиссиями и будут ли дополнительные доходы облагаться налогами, пояснили эксперты. К тому времени, когда сервис электронных чаевых появится в СБП, его уже будут предлагать и другие финансовые организации. Тем не менее для системы эта функция будет необходимой, чтобы сохранить конкурентные позиции на рынке цифровых услуг, уверены эксперты.