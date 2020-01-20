В России доля безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости 15 января 2020 года, уменьшилась на 1,1% по сравнению с аналогичной датой 2019 года, говорится в сообщении Минтруда РФ. Так, число безработных составило 663,3 тыс. человек.

Уровень регистрируемой безработицы на 15 января 2020 года в среднем составил 0,9% от численности рабочей силы в возрасте 15—72 лет. Количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 млн. Суммарное число работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составило 101,857 тыс. человек.