Молодые россияне не будут испытывать проблем с трудоустройством в 2020 году, однако трудности могут возникнуть в связи с недостаточно отлаженной системой профориентации, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее Минтруд опубликовал прогноз баланса трудовых ресурсов на 2020—2022 годы. Согласно ему, ожидается сохранение показателя безработицы на одном уровне до 2022 года, численность занятых начнет увеличиваться с 2021 года, а повышение пенсионного возраста не приведет к росту напряжения на рынке труда. Как сообщил глава министерства Максим Топилин, безработица в России находится на уровне 4,5—4,7%, в следующем году цифры сохранятся на том же уровне.

По словам доцента кафедры менеджмента и предпринимательства факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Евгения Ицакова, уровень безработицы 4,5—4,7% — относительно низкий. В развитых странах он обычно в два раза выше: в Испании среди населения в возрасте 20—35 лет безработица достигает 25%.

C коллегой согласилась и заведующая кафедрой экономики труда и персонала МГУ Татьяна Разумова, отметив, что во многих западноевропейских странах показатель безработицы существенно выше, чем в России.

При этом Ицаков отметил, что не видит больших сложностей для трудоустройства молодых специалистов, хотя обычно именно им сложно устроиться на работу при низком уровне безработицы. «Исследования показывают, что люди достаточно быстро трудоустраиваются, не так долго находятся в состоянии незанятых. Другое дело, что там есть нюансы: качество людей и качество компаний иногда не совпадают», — уточнил эксперт.

Он сообщил, что в России есть небольшой экономический рост, который обгоняет скорость прироста населения. Это означает, что рабочих мест будет становиться больше, а число людей не растет достаточно быстро. «У нас в стране есть дефицит на специалистов. Если человек обладает какой-то адекватной времени профессией и он в этой профессии действительно разбирается, то в общем работу он сможет найти», — уверен эксперт.

По словам Разумовой, молодежь, которая выходит на рынок труда, и люди старших возрастов концентрируются в разных нишах трудовой сферы, между ними нет прямой зависимости. Постепенное повышение пенсионного возраста, однако, приводит к замедлению цепочки продвижения по карьерной лестнице.

«Тут скорее могут беспокоиться лица средних возрастов. Что у них не будет того карьерного продвижения, на которое они рассчитывали, если на пять лет притормозится вот это продвижение вперед», — уточнила она, добавив, что трудности с трудоустройством молодежи связаны с быстрыми изменениями рынка труда.

При этом, по ее словам, система профориентации не всегда достаточно быстро ориентирует молодых людей на востребованные виды деятельности. «И то, что вот эти образовательные этапы становятся короче с многоступенчатостью системы, по идее, должно облегчить подстройку», — считает Разумова.