Котировки «Мечела» в понедельник, 20 января, резко выросли на волне слухов о выходе компании из проекта по разработке Эльгинского месторождения. На Московской бирже его акции поднялись в цене более чем на 9,4%, а привилегированные бумаги — более чем на 4%. Рост акций продолжается несколько дней подряд.

С 14 января акции компании подорожали уже на 25%. Инвесторы рассчитывают, что продажа доли в ключевом для компании проекте позитивно скажется на его финансовых показателях. По расчетам аналитиков BCS Global Markets, пакет «Мечела» оценивается в 47 млрд рублей, его продажа позволит сократить показатель Debt/EBITDA до 6. По данным на III квартал 2019 года, этот мультипликатор был выше 7,4, а чистый долг компании оценивался в 408 млрд рублей.

В то же время, считают аналитики, продажа месторождения снизит инвестиционную привлекательность компании. «Компания снизит долговую нагрузку, достигающую 400 млрд рублей, примерно на 50 млрд рублей, но при этом лишится ключевого перспективного проекта», — написали в комментариях аналитики «Атона». В BCS Global Markets также отмечают, что «даже в случае продажи по выгодной цене долг «Мечела» после сделки останется существенным».