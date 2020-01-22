Банк России пересчитал тарифы по обязательному страхованию ответственности владельцев опасных объектов, сообщает пресс-служба регулятора.

Центробанк произвел расчет страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного производственного объекта (ОСОПО) за причинение вреда в результате аварии на таком объекте. Страховые тарифы устанавливаются в зависимости от типа опасного объекта, а также от факторов, влияющих на степень риска.

«Проведенный анализ показал, что для всех типов опасных объектов необходимо проведение корректировки страховых тарифов. По большинству типов опасных объектов страховые тарифы могут быть снижены вплоть до 25%. В связи с этим Банк России разработал проект указания , регулирующего страховые тарифы по ОСОПО», — отмечается в сообщении ЦБ.

Из пояснительной записки к проекту указания следует, что страховые тарифы могут быть снижены для всех типов опасных объектов, кроме гидротехнических сооружений.



Проект указания также предусматривает введение тарифного коридора для всех типов опасных объектов. «Как показывает практика в других видах страхования, таких как ОСАГО и обязательное страхование ответственности перевозчиков, тарифный коридор дает возможность более гибкого применения тарифа, что способствует развитию конкуренции на рынке», — поясняет регулятор.