Первые сведения для электронных книжек поступят от российских работодателей не позднее 15 февраля, говорится в сообщении Пенсионного фонда России (ПФР). Соответствующая форма отчетности в ближайшее время будет утверждена.

Работодатели с 1 января 2020 года направляют в ПФР сведения о трудовой деятельности работников для формирования электронных трудовых книжек. Данные передаются ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Они включают в себя информацию о таких кадровых событиях, как прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение, если работодатель меняет свое название или работник пишет заявление о выборе формы трудовой книжки.

Минтруд рассказал о деталях замены бумажной трудовой книжки 2020 год является переходным для введения электронной трудовой.

Работодатели с численностью работников свыше 25 человек сдают отчетность в электронной форме. Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей трудовой деятельности.