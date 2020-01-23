Глава Сбербанка Герман Греф покинет пост, если придется менять стратегию кредитной организации после смены основного акционера. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия-24» в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе. При этом Греф уверен, что после смены основного акционера стратегия банка останется неизменной.
«Надеюсь, что нет. Я глубоко убежден, что стратегия правильная, практика это доказывает. Я, когда приходил на свою позицию, приходил с концепцией. Если концепция будет изменена, я не вижу своего места в компании», — сказал банкир.
По словам Грефа, он позитивно относится к возможной смене главного акционера Сбербанка.
«Мы сейчас в процессе осознания и переговоров [по смене основного акционера]. Ну и в целом я бы сказал, что я к этому отношусь больше позитивно, чем негативно. Даже не как банк, а как крупная финтех-компания», — сообщил он.
Планы менеджмента Сбербанка в отношении рекомендаций по дивидендам за 2019 год не меняются, добавил Греф.
Банку России принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка (50% плюс одна акция). Об обсуждении смены контролирующего акционера банка в декабре сообщил Reuters со ссылкой на источники. Позднее первый зампред ЦБ Сергей Швецов заявил, что регулятор довел свою долю в банке до минимальной и законодательство запрещает ему полностью ее продать. Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев 22 января заявил, что схема выхода Банка России из капитала Сбербанка находится на финальной стадии доработки.
Банку России принадлежит контрольный пакет акций Сбербанка.