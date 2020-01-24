Ассоциация банков России (АБР) готовит меморандум по координации усилий банков в сфере охраны и защиты фирменного наименования, товарных знаков при размещении контекстной рекламы в Интернете, пишет «Коммерсант» .

По мнению АБР, на рынке сложилась недобросовестная практика, когда его участники в контекстной рекламе используют товарные знаки и наименования других кредитных организаций в качестве «ключевых слов» для поиска. Таким образом, когда потребитель ищет продукт банка, сначала ему выпадают три-четыре предложения конкурентов.

Первое обсуждение проекта меморандума состоялось. На нем присутствовали представители Сбербанка, ВТБ, банка «ФК Открытие», Совкомбанка, Тинькофф Банка и Ситибанка. Присоединение к меморандуму будет добровольным, но его нарушение будет обсуждаться на комитете по этике.

По мнению экспертов, меморандум может остаться полумерой, если к нему присоединятся исключительно банки. Кредитные агрегаторы смогут по-прежнему использовать в контекстной рекламе наименования банков и попадать в первые строчки. Для реализации меморандума банки должны дать соответствующие указания и запреты рекламным агентствам, с которыми сотрудничают. Для рекламных агентств запрет на использование иного бренда будет грозить невыполнением поставленных KPI и снижением прибыли, указывают эксперты.