Банк «Хлынов» снизил ставки по всем вкладам в рублях на 0,1 процентного пункта, кроме депозита «Специальный». По нему процентная ставка понижена на 0,3 п. п.

Доходность депозита «Классический» (от 5 тыс. рублей на 181, 367 и 546 дней) составит 4,7—5,6%, а «Для инвестиций» (от 50 тыс. рублей на 546 дней) — 4,7% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

По вкладу «Для инвестиций» процентная ставка будет повышена на 2 п. п. при условии оформлении договора инвестиционного страхования жизни.

Вклад «Для сохранения» (на 367, 546, 731 и 1 097 дней) оформляется под 5,1—5,7%, «Для накопления» (на 91, 181, 270, 367 и 546 дней) — 4,3—5,1%, «Для управления» (на 546 дней) — 4,6%.

По вкладу «Специальный» (на 731 день) проценты начисляются по периодам. Средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 5%.

Проценты по вкладам выплачиваются ежемесячно и могут капитализироваться. Минимальная сумма — 5 тыс. рублей.

Дополнительные взносы предусмотрены для депозитов «Для накопления» и «Для управления».

При оформлении всех вкладов через интернет-банк, за исключением депозита «Для инвестиций», процентные ставки будут увеличены на 0,1 п. п.