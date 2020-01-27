Российские фондовые индексы завершили торговую сессию понедельника отрицательной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи понизился на 1,94% и составил 3 085,16 пункта. Индекс РТС уменьшился на 3,62% — до отметки 1 541,9.

Бумаги Сбербанка подешевели на 3,1%, «ЛУКОЙЛа» — на 0,81%, «Газпрома» — на 2,47%, «АЛРОСы» — на 3,91%, Мосбиржи — на 1,85%.

Для российского рынка день прошел под влиянием панических настроений на внешних площадках, отмечают аналитики инвестиционной компании «Фридом Финанс».

«Из-за распространения коронавируса за пределы Китая и увеличения числа летальных исходов у заболевших инвесторы стали выходить из сырьевых инструментов и акций, наращивая вложения в облигации и золото», — говорится в комментарии экспертов.