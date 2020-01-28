Совкомбанк снизил ставки по вкладам в рублях на 0,3 процентного пункта.

Депозит «Зимний праздник с Халвой» (от 50 тыс. рублей на два, шесть месяцев и один год) можно открыть под 5,3—5,8% годовых. Выплата процентов — в конце срока.

«Удобный» (от 50 тыс. рублей на срок от трех месяцев до трех лет) теперь размещается под 5,1—5,7% годовых. Возможно частичное снятие. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Постоянный доход» (от 30 тыс. рублей на срок от одного месяца до трех лет) привлекается под 4,1—5,2% годовых. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Все вклады пополняемые, при этом сумма всех дополнительных взносов не может превышать первоначальную сумму, внесенную в течение десяти календарных дней с момента открытия депозита.

При использовании вкладчиком карты «Халва» возможно увеличение ставки по вкладу на 1 п. п.