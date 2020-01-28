Российские фондовые индексы завершили торговую сессию вторника положительной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи повысился на 0,91% и составил 3 113,1 пункта. Индекс РТС увеличился на 1,97% до отметки 1 572,23.

Бумаги Сбербанка подорожали на 0,95%, «ЛУКОЙЛа» — на 1,41%, «Газпрома» — на 1,76%, Мосбиржи — на 0,71%. Акции «АЛРОСы» подешевели на 1,68%.

Российский рынок к вечеру восстановил силы, констатируют аналитики ИК «Фридом Финанс».