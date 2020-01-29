Кредит Европа Банк снизил ставки по вкладам в долларах.

Доходность депозита «Срочный» (на 31, 91, 181, 271, 368, 460, 550, 730 и 1 098 дней) составит 0,35—0,9% (вместо 0,35—1,1%), а «Накопительный» (на 181, 368, 550 и 730 дней) — 0,3—0,7% годовых (прежде — 0,3—0,9%). Проценты выплачиваются в конце срока.

«Рантье» (на 91, 181, 271, 368, 550 и 730 дней) открывается под 0,4—0,8% годовых (ранее — под 0,4—1%). Проценты выплачиваются ежемесячно.

Минимальная сумма вкладов — 100 долларов.

По депозиту «Растущий доход» (от 1 тыс. долларов на 368 дней) проценты начисляются по периодам. Так, средняя годовая процентная ставка за полный срок размещения средств составит 0,78% (до этого — 0,94%). Проценты ежеквартально капитализируются.

Дополнительные взносы предусмотрены для вклада «Накопительный».