Экономический форум в Сочи, запланированный на 12—14 февраля, может быть отменен из-за опасности распространения китайского коронавируса. Об этом «Коммерсанту» сообщили несколько сотрудников одной из госкомпаний и представитель одного из федеральных министерств. Они утверждают, что сегодня и завтра на эту тему пройдет серия совещаний.

Источник издания в федеральном правительстве говорит, что пока конкретного решения об отмене или переносе форума нет.

Другой источник издания в правительстве утверждает, что решение об отмене форума в Сочи уже принято. Собеседник газеты в одной из компании автопрома (планировала участвовать в форуме) также слышал об отмене форума. «Мы не понимаем причину отмены, поскольку на форум в Сочи никогда не приезжало большой делегации из Китая», — добавил он.

Ранее в четверг премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил на заседании правительства, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке для предупреждения распространения коронавируса.



О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань китайские власти сообщили в конце декабря 2019 года. По предварительном данным, возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Общее число заболевших в Китае достигло 7 711 человек, из них 170 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, на Тайване, в Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии, Германии, Финляндии, Индии, на Филиппинах.

