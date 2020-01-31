Банк «Ренессанс Кредит» повысил ставки в рублях по вкладу «Ренессанс Доходный» на 0,2—0,4 процентного пункта на 181, 271 и 367 дней.

В отделении банка депозит открывается под 6%, онлайн — под 6,15% годовых.

Минимальная сумма вклада в отделении составляет 30 тыс. рублей, онлайн — 5 тыс. рублей.

Дополнительные взносы и расходные операции не предусмотрены. Проценты выплачиваются в конце срока. Также, оформить депозит можно на 91, 400 и 550 дней. Для этих сроков процентные ставки остались без изменений.