Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft наравне с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров отвечать за предустановку российских приложений и программ, пишет «Коммерсант» . Их могут также обязать обеспечить полную удаляемость установленных приложений, если это не препятствует нормальной работе устройства.

ФАС предложит правительству поручить разработать соответствующий проект закона вместе с внесением подзаконных актов. Служба должна представить проекты подзаконных актов для общественного обсуждения в начале февраля, утверждает собеседник, знакомый с ходом разработки.

По словам экспертов, Apple, Google и Microsoft работают в России через посредников и дистрибуторов, компании вряд ли согласятся следовать требованиям ФАС. Вендоры устройств и владельцы ОС зарабатывают на предустановке, поэтому обеспечивать полную удаляемость приложений им невыгодно, поясняют эксперты. Также инициатива ФАС может позитивно отразиться на конкуренции, поскольку поставит сторонних разработчиков приложений в равные условия с владельцами ОС. При этом полное удаление предустановленных приложений, возможности которого требует ФАС, может нарушить права потребителя, считают эксперты.