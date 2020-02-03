Российские фондовые индексы в понедельник начали торги с отрицательной динамики, свидетельствуют данные Московской биржи.



Индекс Мосбиржи на 10:00 мск потерял 0,4% к уровню предыдущего закрытия и составил 3 064,48 пункта. Индекс РТС на тот же момент времени уменьшился на 0,46% и равнялся 1 510,03 пункта.

Финансовые рынки вошли в стадию высокой волатильности, отмечает аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов. Он напоминает, что в пятницу российский рынок акций потерял чуть более 1% по индексу Мосбиржи.

«Это немного, учитывая, что многие европейские площадки показали большее снижение, а Америка и вовсе обвалилась на 1,7—2%. Поводом для распродаж стала информация о случае заражения коронавирусом в Великобритании», — комментирует эксперт.

Утром в понедельник, прогнозирует аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова, российские фондовые индексы, вероятнее всего, продолжат нисходящее движение, которое может остановиться у ближайших технически важных значений. «В начале недели можно наблюдать некоторые признаки улучшения настроений, среди которых восстановление фьючерсов на американские индикаторы. В остальном страхи в отношении коронавируса в ближайшие дни вряд ли уйдут с рынков, а инвесторы будут лишь на время переключать внимание на другие факторы, такие как макроэкономические и корпоративные новости», — полагает эксперт.